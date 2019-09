Moglie del banchiere spese 16 milioni di sterline da Harrod's: ecco come è andata a finire

La National Crime Agency (NCA) ha iniziato a indagare sulle sue finanze a seguito della condanna del marito per corruzione, utilizzando le cosiddette leggi "McMafia" entrate in vigore lo scorso anno.



Jahangir Hajiyev, 57 anni, era stato il presidente dell'International Bank of Azerbaijan dal 2001 fino alle sue dimissioni nel 2015 ed era stato poi condannato a 15 anni di carcere per frode e appropriazione indebita. La coppia possedeva ville di lusso nel cuore di Londra, jet, campi da golf.



I primi sospetti sono venuti fuori a causa delle spese esagerate e delle numerose proprietà dei due, evidentemente non in linea con quello che avrebbero potuto permettersi.

L'Alta Corte inglese aveva emanato un "Ordine di ricchezza inspiegabile" ma alla signora Hajiyeva era stato dato il permesso di poter presentare ricorso. Nel frattempo, i suoi beni sono stati congelati: qualora dovesse perdere l'appello, le verrà richiesto di spiegare le fonti della propria ricchezza.

Venerdì 27 Settembre 2019, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 13:00

Zamira Hajiyeva, ladell'Azerbaijane diventata famosa per aver speso in dieci anni ben 16 milioni di sterline ai magazzinidi Londra, ha vinto la sua battaglia e non sarà estradata. Lo ha deciso una sentenza dei magistrati della Corte di Westminster di giovedì, secondo la quale non avrebbe avuto nel suo paese natale un processo equo e regolare.La donna, 55 anni, moglie di Jahangir Hajiyev, il banchiere che per 14 anni era stato il presidente dell'International Bank of Azerbaijan e che è stato condannato per una truffa milionaria, era stata accusata di appropriazione indebita di denaro e potrà dunque difendersi in Inghilterra.L'accusa era quella di aver rubato, grazie alla posizione del compagno, denaro pubblico per finanziare spese folli.