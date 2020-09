Amazon Prime Day, il 13-14 ottobre oltre un milione di offerte: ma occhio alle occasioni anticipate

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attesa è finita, Amazon Prime Day arriva il 13-14 ottobre. Non più luglio, ma ottobre: a causa della pandemia Covid-19, Amazon ha deciso di premiare con oltre un milione di offerte in tutte le categorie gli utenti iscritti al programma Prime , anche in vista degli acquisti di Natale.inizierà in Italia alle ore 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. Quarantotto ore di sconti imperdibili, anticipati da alcune offerte lancio che potete trovare su Amazon.it Ed arrivano le Offerte 10x10 : spendi almeno 10€ su prodotti di piccole e medie imprese prima del Prime Day e ricevi un buono da 10€ da spendere durante il Prime Day stesso. Queste offerte, naturalmente, sono riservate agli iscritti ad Amazon Prime: se ancora non ne fate parte, il consiglio è di iscriversi alla prova gratuita per usufruire immediatamente dei vantaggiPer usufruire degli sconti Prime Day non bisogna aspettare necessariamente il 13-14 ottobre, perché Amazon ha deciso di lanciare alcune offerte anticipate. Chi cerca una perfetta copertura Wi-Fi in ogni zona della casa, non può lasciarsi sfuggire ilset da 3 (fino a 460 m²) a un prezzo speciale su Amazon.it.Le offerte anticipate pensano anche a chi desidera sicurezza in casa: Blink Mini - Videocamera di sicurezza intelligente per interni , plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento, compatibile con Alexa è disponibile a un prezzo eccezionale in esclusiva per i clienti Prime.Ma non è tutto: in offerta trovate anche Ring Spotlight Cam Battery - Videocamera di sicurezza HD con faretto LED, allarme acustico, comunicazione bidirezionale, alimentata a batteria. Sicurezza intelligente ovunque ti serva, compatibile con Alexa.Un tablet per svagarsi prima di andare a dormire? Su Amazon.it, in vista del Prima Day, c'è un'imperdibile offerta anticipata: Il tablet Fire 7 di Amazon è tutto quel che ti serve per guardare contenuti da Prime Video o Netflix, restare sempre connesso ai social network e divertirti con giochi come Candy Crush Saga.Per venire in contro alle esigenze dei fedelissimi utenti Prime, Amazon ha deciso di introdurre una serie di novità per il Prime Day che rendono gli acquisti da casa comodi e veloci come non mai. Tra queste c'è la possibilità di scegliere il pagamento a rate su un'ampia gamma di prodotti.