Cosa vogliono i bambini da una vacanza: le risposte che i genitori non immaginano

Mercoledì 23 Maggio 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:15

Sono i futuri viaggiatori del mondo e nessuno, meglio di loro, può immaginare come dovrebbe essere laideale del. Per questo motivo la, una nota compagnia turistica specializzata nelle, ha deciso di chiedere a seicosa si aspettano da una vacanza quando saranno adulti. Le risposte vi stupiranno.«Tantiriservati ai bambini», spiega una bimba decisamente fantasiosa. C'è anche chi invece afferma: «La vera vacanza del futuro è quella che ti permette di fare ciò che vuoi». Altri, invece, dimostrano di avere una mentalità molto aperta: «La miglior vacanza è quella che ti permette di conoscere facilmente le variedel mondo».Si passa poi alle attività: c'è chi vorrebbe praticare l'arrampicata, chi vorrebbe avere la possibilità di fare qualsiasi sport in ogni parte del mondo e chi, come una bimba intervistata, sogna di nuotare con i delfini. Nel video pubblicato da Royal Caribbean, quindi, si dà molto spazio alla fantasia e ai desideri dei bambini. Non potrebbe essere altrimenti, anche perché un recente studio, menzionato anche dall'Independent , dimostra che in sette famiglie su dieci i genitori consultano i figli prima di decidere dove andare in vacanza.