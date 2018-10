â€‹Iceberg rettangolare fotografato dalla Nasa: mistero svelato in Antartide

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 18:11

Svelato il mistero dell'in Antartide che sembra tagliato con il. In realtà, non c'è mai stato alcun mistero: la foto dellache ha fatto il giro del mondo inducendo molti a pensare a una bufala è autentica al 100% e raffigura un iceberg cosiddetto "tabulare", ovvero i cui bordi sono ancora appuntiti perché non ancora consumati dalle onde dell’oceano. Si tratta di iceberg che si formano separandosi direttamente dalla calotta.Quello della foto, in particolare, si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C, ed è stato immortalato dalla Nasa nell'ambito di Icebridge, la più vasta missione di ricognizione aerea dei poli mai fatta. Solo il 10% della sua grandezza esce dall'acqua, e la massa sott'acqua sembra avere una forma simile a quella che si vede in superficie. Con la missione IceBridge la Nasa vuole raccogliere immagini tridimensionali dall'Artico e Antartide come mai fatto prima.I voli offriranno, ogni anno, uno sguardo sui rapidi cambiamenti dei ghiacci di Groenlandia e Antartide, aiutando a completare i dati raccolti con il satellite della Nasa IceSat nel 2003 e 2010, e ICESat-2, programmato per il 2018. I voli di IceBridge si faranno da marzo a maggio in Groenlandia e da ottobre a novembre in Antartide.