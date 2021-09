Isola disabitata Càrn Deas in Scozia in vendita a 60mila euro: il paesaggio è mozzafiato (e l'annuncio virale)

L'isola minuscola di Càrn Deas, che fa parte delle Isole Summer in Scozia, è in vendita al prezzo di 50.000 sterline (poco meno di 60.000 euro). Si tratta di un piccolissimo appezzamento di terra che misura al massimo 270 metri di larghezza e 490 metri in lunghezza. Si trova a sei chilometri dalla costa di Ullapool, nel nord-ovest della Scozia, in un'area famosa per la vela, la ricchissima fauna selvatica e la pesca in mare. Chi vorrà acquistarla, dovrà fare però i conti con un problema non di poco conto: il gruppo che l'ha messa in vendita spiega che l'edificio più grande che può essere costruito sarebbe una "piccola capanna" e anche questa richiederebbe di un permesso.

L'isola in vendita ha già scuola e supermercato

I futuri proprietari potranno raggiungere l'isola in un viaggio in barca di 25' dal molo di Badentarbat, vicino al villaggio di Achiltibuie. Questo villaggio dispone di un supermercato, un ufficio postale, un albergo, un ristorante e una scuola elementare. «Càrn Deas ha una costa spettacolare con scogliere, insenature e una spiaggia di ciottoli ed è circondata da acque cristalline che ospitano una vasta gamma di pesci e fauna selvatica», si legge. L'annuncio, neanche a dirlo, in poche ore è diventato virale per i grandi sognatori. Le isole Summer hanno preso questo nome perché erano il luogo in cui i contadini locali erano soliti trasportare le loro pecore per il pascolo estivo. Nell'arcipelago l'ultima isola abitata era quella di Tenera Mor, fino a quando i proprietari non l'hanno messa in vendita nel 2014.