La Nazionale "tifa" l'Italia del Turismo. Il video-messaggio di Mancini e degli Azzurri per il Ministero

La Nazionale Italiana scende in campo per la ripresa del turismo nel Belpaese. Mancini ed alcuni giocatori azzurri hanno partecipato ad un video-messaggio promosso dal Ministero del Turismo e diffuso sugli account social del dicastero. All'interno del video è possibile vedere i giocatori promuovere i territori dei quali sono originari e il ct della nazionale in conclusione del video afferma: «Anche gli azzurri giocano in squadra con l’Italia del Turismo. Fallo anche tu, scegli l’Italia per le tue vacanze!».

APPROFONDIMENTI LE REGOLE Green pass su App Io e Immuni o in farmacia e dal medico: ecco come... I VOLI Estate 2021, low cost addio: le compagnie aeree rincarano su bagagli... LE MISURE Mascherine, non le porteremo più all'aperto ma resta... IL VEDAMECUM Viaggi all'estero: green pass, quarantena, Paesi vietati. Tutte... ITALIA Ostello di Colle Mordani: la Regione Lazio inaugura una struttura... ITALIA San Marino, discoteca covid free con 2.700 personescatenati in pista SAN MARINO Discoteche, primo evento con il modello green pass a San Marino:... EVENTI Borsa mediterranea del Turismo, la prima fiera in Italia dopo il... LAZIO NASCOSTO Il Castello di Fumone: misteri e fantasmi di una delle mete...

Turismo e sport

Il ministero del Turismo qualche giorno fa aveva aperto un corner a Casa Azzurri, lo spazio realizzato a Roma per gli Europei di calcio. Nel corner, dedicato al MiTur e a Enit, è stato allestito anche un maxischermo dal quale saranno organizzati incontri pubblici e istituzionali ed eventi ludici a tema: «Lo sport, e il calcio in modo particolare, sono un volano dell’industria turistica italiana» ha commentato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Green pass su App Io e Immuni o in farmacia e dal medico: ecco come ottenerlo. E i primi codici stanno arrivando