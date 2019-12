Whisky, venduta all'asta la bottiglia più grande al mondo: 105 litri. Ecco quanto è costata

Regali di Natale, spumanti e liquori idee sotto l'albero

Unascozzese da: con un volume di, un'e un peso superiore ai, è la più grande al mondo. E non poteva non far gola ai collezionisti.Questa, prodotta dalla distilleria scozzese è stata venduta all'asta dalla casa Just Whisky , ad un prezzo notevole:è ciò che un ricco collezionista ha dovuto sborsare per aggiudicarsela. Il whisky al suo interno è invecchiato di 14 anni e l'intero contenuto equivale a 150 bottiglie di dimensioni standard e a 5250 bicchieri.A realizzare questad è stata Tomintoul, una distilleria che si trova nel piccolo centro di Ballindalloch, nella regione dello Strathspey, nel nord-est della Scozia. La gigantesca bottiglia è stata fabbricata nell'agosto del 2009 e, per la sua realizzazione, avevano lavorato 14 persone. La prima volta in cui era stata esibita risale al 2012, durante la Scotch Whisky Experience di Edimburgo. Allora, la bottiglia aveva un valore stimato di circa cinquemila sterline (seimila euro).Dopo sette anni, il valore è indubbiamente aumentato e l'opportunità di acquistarla all'asta ha invogliato i collezionisti, fino all'offerta finale e decisiva. Graham Crane, direttore della casa d'aste, ha spiegato: «Si tratta di un prodotto assolutamente unico, siamo orgogliosi di quest'asta».