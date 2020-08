Festival di Berlino, svolta no gender: aboliti i premi al migliore attore e alla migliore attrice

Svolta no gender al Festival del Cinema di Berlino: saranno aboliti i premi al migliore attore e alla migliore attrice per sostituirli con migliore ruolo protagonista e migliore ruolo secondario. È la prima volta che succede in un festival.

«Non separare più i premi nella professione di attore secondo il genere sessuale è un segnale verso una maggiore consapevolezza di genere nell'industria cinematografica» hanno detto i curatori del festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

