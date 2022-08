È diventato l'idolo dei social network Christian De Sica. Dal suo account Instagram l'attore non si tiene piu' e dice la sua su tutti, influencer "cafoni" compesi. Anche oggi Christian ha regalato attimi di divertimento ai suoi follower con un post esilarante. ma stavolta De Sica si è solo difeso da una frecciata che gli è stata scoccata. Il motivo è da ricercare in un'intervista che Gaia Nanni, giovane attrice fiorentina classe '81 (che ha lavorato anche con Leonardo Pieraccioni), ha rilasciato al Corriere Fiorentino. La giovane artista ha affermato di essere assolutamente lontana da personaggi dei vecchi cinepanettoni.

Gaia Nanni prende le distanze da Christian De Sica

Ma ha rinforzato la dose Gaia, prendendo nettamente le distanze da Christian. «Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale».

Parole che non sono scivolate addosso al grandissimo attore che ha prontamente replicato sui social. Con ironia, ma i puntini sulle i Christian li ha comunque messi.

«Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni». Insomma, gaia non vorrebbe recitare in un cinepanettone, ma diciamo che la questione specifica De Sica è che lui non la chiamerebbe mai. Problema risolto, ma le parole dell’attrice hanno indispettito - e non poco - De Sica.

Non contento l’attore ha postato lo screen dell’intervista anche tra le sue stories, qui ha aggiunto: «Ma chi te vo a bella». Con questa risposta ha scatenato i suoi follower e si sta confermando ormai l’idolo del Web.