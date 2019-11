Christian De Sica a Napoli con i suoi fantasmi: «Qui non ci sono solo camorra e malavita»

Christian De Sica presenta a Napoli il suo ultimo film “Sono solo fantasmi” una commedia horror che unisce il mondo dei fantasmi alle vite di tre fratelli squattrinati. Fra superstizioni e effetti speciali, il film ruota attorno alla città di Partenope. Una scelta, quella di girare a Napoli, che l’attore e regista ha commentato così: «Ero stufo di vedere film in cui Napoli fosse solo camorra e malavita. Per questo ho deciso di portare qui il film. Anche perché questa è una delle città più esoteriche d’Italia».



Nella pellicola al fianco di De Sica ci sono anche, gli altri due membri di una maldestra squadra di acchiappafantasmi che cercherà di liberare la città da uno dei fantasmi più cattivi di sempre, la. In realtà, ha spiegato il regista, questo film nesce dalla difficoltà di avere i diritti di una pellicola straniera da girare con il compagno di sempre. «Poi, però - ha continuato De Sica - mi hanno presentato questa idea che mi sembrava vincente e così ho iniziato a scrivere la sceneggiatura. Spero che il pubblico mi dia ragione».Il film, girato anche grazie all’aiuto del figlio Brando, che si è occupato dei numerosi effetti speciali, rivisita in chiave comica gli elementi tipici dei film horror, ma fa anche un passo in più. C’è spazio, ad esempio, per il ricordo di, scomparso proprio il 13 novembre 1974. Il regista di “Ladri di biciclette” e “L’oro di Napoli” compare sotto forma di spirito e si rivela fondamentale per la riuscita dell’ultima missione dei tre ghostbusters partenopei. Non solo. L’intero film è ricco di citazioni delle pellicole di De Sica senior, da alcune ambientazioni, fino ad alcune battute che sono state riprese da “Matrimonio all’italiana”.

Oltre ai tre personaggi principali la pellicola vede l’esordio di una giovane attrice napoletana, Valentina Martone. Nel cast anche Leo Gullotta, Gianni Parisi e Francesco Bruni. Nelle sale da domani 14 novembre “Sono solo fantasmi” è il connubio fra risata e un piccolo brivido di paura.

