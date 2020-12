Cruel Intentions, Sarah Michelle Gellar e Selma Blair ricreano il celebre bacio saffico... col distanziamento

Sono passati ormai 21 anni dal successo di Cruel Intentions e da quel bacio saffico tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair che divenne un vero e proprio simbolo della storia del cinema. Al punto che quella scena vinse nella categoria 'Miglior bacio' agli Mtv Movie Awards del 2000.

Il bacio tra le due attrici, che nel film interpretavano i ruoli di Kathryn e Cecile, all'epoca generò molte controversie e un certo scandalo, ma rimase ben impresso nella memoria collettiva. Quest'anno, causa pandemia, gli Mtv Movie Awards non hanno potuto celebrarsi nella loro forma tradizionale e per questo è stato deciso di creare dei premi speciali, detti Greatest of All Times. Tra i vari premiati c'erano anche Sarah Michelle Gellar e Selma Blair, sempre per quella scena di Cruel Intentions.

Per celebrare il riconoscimento, anche se lontano dal palco, Sarah Michelle Gellar e Selma Blair hanno deciso di ricreare quel bacio, anche se in modalità 'distanziamento'. A separare le due attrici c'è infatti una barriera di plexiglas, con l'attrice di 'Buffy - L'ammazzavampiri' che saluta così: «Resta al sicuro, Mtv. Finisci presto, 2020».

Ultimo aggiornamento: 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA