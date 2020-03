Coronavirus: morto Mark Blum, attore di «Crocodile Dundee» e «I Soprano»

Ultimo aggiornamento: 20:26

Ha partecipato a decine die serie tv. L'attore statunitense Mark Blum , è morto a causa delle complicazioni delall'età di 69 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato sui social dal gruppo teatrale Playwrights Horizons e da Rebecca Damon, vicepresidente esecutivo della Sag-Aftra di cui era membro, come riferisce Variety.Nato a Newark, nel New Jersey, il 14 maggio 1950, dopo molte apparizioni teatrali, Blum ottenne il primo ruolo di rilievo sul grande schermo come interprete di commedie nel film "Cercasi Susan disperatamente" (1985), nel ruolo di Gary, accanto a Madonna e Rosanna Arquette. L'anno successivo fece parte del cast di "Mr. CrocodileDundee" (1986), nel ruolo di Richard Mason. Nel 1992 Blum cambiò completamente genere, partecipando al thriller "Battito finale". Dopo alcuni anni di assenza dal mondo del cinema, nel 2003 ritornò con il film biografico"L'inventore di favole". Tra gli ultimi suoi film "Ma come fa a far tutto?" (2011).Negli ultimi vent'anni ha recitato spesso in tv, apparendo in serie come "Frasier", "West Wing", "I Soprano", "Csi: Miami", fino ad arrivare alla sua più recente partecipazione nella serie di Netflix "You".