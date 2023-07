Matt Damon, la rivelazione che spiazza i fan: «Il bacio a Scarlett Johansson? È stato orribile. Non potete immaginare che inferno»

Un bacio alla sexy Scarlett Johansson, chi non lo sogna? Eppure per Matt Damon è stato «orribile». Incredibile ma vero, ma c'è un motivo. I due attori si sono trovati insieme sul set del film La mia vita è uno zoo del 2011 e hanno girato scene in cui si scambiavano un bacio. Matt Damon l’ha definita un’esperienza davvero poco piacevole e i fan della bionda Scarlett si chiedono ancora come sia possibile.

Matta Damon e il bacio «orribile» con Scarlett Johansson

Il 52enne che tornerà al cinema con Oppenheimer di Christopher Nolan, (in uscita nelle sale italiane il 23 agosto) durante la promozione del film ha raccontato l'episodio sgradevole con la Johansson. Durante un gioco per LadBible insieme ad Emily Blunt, Damon ha svelato un inaspettato retroscena sulla Johansson avvenuto nel 2011.

Cosa è successo

«Dovevo baciare Scarlett Johansson.