Occhiali Neri di Dario Argento, il primo film a sbarcare nel mondo degli Nft

Non-fungible token, ovvero Nft. Questo acronimo, sempre più̀ diffuso, sta letteralmente cambiando tutti i paradigmi del mondo dell’arte, dello spettacolo e del business, grazie a una dinamica ben precisa: garantire ai fan la vera e certificata proprietà univoca di un’opera del proprio artista preferito. Già sbarcati anche in Italia, ora gli Nft approdano al cinema. La prima opera cinematografica italiana che entra a far parte nel mercato degli Nft è l’ultimo film del maestro del brivido Dario Argento, Occhiali Neri.

Il film, che vede nel cast principale Ilenia Pastorelli e Asia Argento, è una coproduzione tra l’italiana Urania pictures di Conchita Airoldi e Laurentina Guidotti e la francese Getaway, in collaborazione con Rai Cinema, Canal+ e Cine+, Sky; distribuito in Italia da Vision distribution e nel mondo da Wild Bunch. Con questo film l’universo delle pellicole si appresta a sancire l’inizio di una nuova era che promette di avvicinare ulteriormente spettatori e fan rendendoli protagonisti di eventi e iniziative esclusivi. A realizzare gli Nft del film Occhiali Neri, al cinema dal 24 febbraio, è stato il team tutto italiano di Birdez Gang, guidato dall’imprenditore digitale Mik Cosentino e tra le prime realtà ad approcciare il mercato dei Non-fungible token nel nostro Paese.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Demba di Marco De Micheli, agenzia di comunicazione che opera da molto tempo nel cinema in Italia. Occhiali Neri Nft by Dario Argento, questo il nome della collezione, nasce con l’obiettivo di consegnare al pubblico la proprietà unica di 588 opere digitali 3d animate, che sbloccano una serie esclusiva di benefici ed esperienze strettamente correlati al film, ai suoi attori e alla produzione cinematografica. Per rendere ancora più esclusivo il possesso di un Nft legato alla nuova realizzazione di Dario Argento, sono stati creati solamente 588 Nft multimediali numerati in tutto il mondo e nessun nuovo pezzo sarà mai aggiunto a questa collezione.

«Ogni Nft numerato – spiega il realizzatore del progetto Mik Cosentino di Birdez Gang - equivale a un vero e proprio pass, che dà quindi diritto a chi lo possiede a una serie di benefit, esperienze e oggetti da collezione assolutamente unici nel loro genere. Detenendo uno o più Occhiali Neri Nft by Dario Argento, ad esempio, si avrà̀ l’accesso esclusivo a due proiezioni private a Roma e Milano con Dario e Asia Argento e tutto il cast del film. Inoltre, il possesso di un Nft dà diritto anche a ricevere a casa gli occhiali Rayban originali utilizzati nel film». Il lancio ufficiale della collezione avverrà il 10 marzo, una data da non perdere per i fan di Dario Argento, collezionisti di opere digitali ma non solo. «È un onore aver messo a disposizione del nuovo progetto di un grande maestro del cinema tutto il know-how di Birdez Gang – conclude Cosentino – e crediamo fermamente che questo nuovo modo di intendere la proprietà digitale, certificata con la tecnologia blockchain, possa rivelarsi una modalità straordinaria per accorciare le distanze tra gli artisti e il proprio pubblico, rendendo tutti partecipi di un viaggio insieme».