Pietro Castellitto: «Quella volta in bagno l'obiettivo rimase a galla, lo incartai e lo misi in valigia». La sorpresa di papà Sergio dopo 3 giorni

Pietro e Sergio Castellitto non condividono solo l'amore per il cinema e la recitazione, ma anche lo sesso sorriso e la stessa risata quando, divertiti, hanno raccontato un vecchio aneddoto di Castellitto junior, di quando era solo un ragazzino e andava ancora a scuola.

Una gita a Genova, una valigia piena di feci e la scoperta a Roma. Ma cosa avrà mai combinato Pietro in prima media?

Alla presentazione del nuovo film "Enea", diretto dal 32enne Pietro Castellitto, proiettato sul grande schermo del cinema Troisi, a Roma, papà e figlio hanno ricordato una delle prime gite del giovane attore.

Era ottobre, Pietro faceva la prima media e all'epoca era molto timido e riservato, non aveva molti amici. Arrivato in un hotel di Genova con tutti i suoi compagni di scuola, decise di trattenere la cacca per tre lunghi giorni, ma al quarto giorno non riuscì più a trattenersi. Quella mattina lasciò prima la mensa dell'albergo e andò finalmente in bagno «per girare un film veramente grosso. Usai la catena, ma l'obiettivo era rimasto a galla», ha raccontato Pietro Castellitto, parafrasando su consiglio del padre.

Decise, così, di prendere le sue feci e metterle in una busta. Inizialmente pensò di lanciarla dalla finestra del bagno che si affacciava sul giardino, poi si ricordò che la sua professoressa andava lì a fumare dopo i pasti. L'unica soluzione era incartare il tutto e metterlo in valigia.

La scoperta

Tre giorni dopo Sergio Castellitto andò a riprendere suo figlio al punto di incontro fra genitori e insegnanti, dopo la gita. Prese la sua valigia e tornarono a casa. Il papà decise di disfare i bagagli e con tanta sorpresa si ritrovò fra le mani una busta piena di cacca che fece volare in giardino. «Non si ruppe, ma rimbalzò», ha raccontato divertito il regista che quest'anno compirà 71 anni.