Benji & Fede, tour al via da Napoli: vai al concerto con «Il Mattino»

Lunedì 2 Luglio 2018, 23:52 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 17:45

Conto alla rovescia per le fans: partirà da Napoli, sabato 7 luglio, il tour della «Moscowmule mania». Benji & Fede inaugureranno il loro «Siamo solo noise summer tour» sul palco dell'Arena Flegrea che ha già visto in questo scorcio di estate artisti come Noel Gallagher, Coez, Bonobo e Kalkbrenner, forti del successo di un singolo da 9,4 milioni di views su YouTube e 3,2 milioni di stream su Spotify.Il Mattino invita altri dieci lettori per il concerto napoletano del duo, basta rispondere a una semplicissima domanda:quale sarà la seconda data del tour estivo di Benji & Fede dopo quella partenopea? Dove suoneranno? E in che giorno? Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime dieci esatte saranno ricompensate con un biglietto per il concerto.