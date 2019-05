Amici 18, l'incredibile proposta di Ricky Martin a Giordana: «Voglio portarmela in America»

Domenica 5 Maggio 2019, 00:52 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 08:30

Giordana Angi ad Amici 18 ha un nemico giurato, Rudy Zerby, che l'attacca dopo ogni performance, quello che non sapeva è che dalla sua parte c'è Ricky Martin. Il coach dei bianchi ha sorpreso tutti con una proposta incredibile: «Voglio portarmela in America».Chi frequenta la scuola di Amici 18 sa che fuori c'è un mondo pronto ad accogliere i giovani talenti di Maria De Filippi, la prova è arrivata durante il serale della sesta puntata prima Loredana Bertè che ha chiesto a Valentina ( ballerina dei blu eliminata contro Mameli) di partecipare al suo prossimo video, poi l' incredibile proposta di Ricky Martin a Giordana.Dopo le continue critiche che Rudy Zerbi ha riservato anche in questa puntata nei confronti di Giordana, Ricky Martin prende la parola: «Non vedo l’ora di portarmela in America e di tradurre le sue canzoni perchè questa ragazza è fantastica. Interpreta tutto quello che dice e può conquistare gli stadi in America. Sono davvero qui per supportati sempre. Non vedo l’ora di farlo in prima persona».Una proposta che lascia tutti senza fiato: «Dopo questa cosa mi riscrivo ad Amici, prendi pure me Ricky?», scherza Stash.