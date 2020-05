Andrea Bocelli, rinviati i tre grandi eventi italiani per l'emergenza coronavirus

Ultimo aggiornamento: 16:25

è costretto a rimandare i suoi impegni sul palco a causa dell’emergenza. I tre grandidal vivo del tenore previsti nei prossimi mesi in Italia - Terme di Caracalla di Roma 21 giugno, Teatro del Silenzio di Lajatico 24 e 26 luglio, Piazza Castello di Marostica 16 settembre - sono stati posticipati al 2021.TERME DI CARACALLAL'evento "Andrea Bocelli - Rome 2020" viene spostato precisamente di un anno e terrà il 21 giugno 2021. Con le Terme di Caracalla sullo sfondo, Bocelli tornerà ad esibirsi in Italia calcando per la prima volta con un intero concerto il palco dello storico teatro romano. Insieme a una grandiosa Orchestra darà vita ad una antologia di pagine tratte dal repertorio lirico. I biglietti acquistati per lo show - prodotto da Friends and Partners in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma - restano validi per lo show del 21 giugno 2021.TEATRO DEL SILENZIOLa 15esima edizione del Teatro del Silenzio, l'esclusivo evento che ogni anno prende vita sulle colline natie di Bocelli, a Lajatico, prevista per il 24 e 26 luglio 2020 – “Il Mistero della Bellezza” -, sarà posticipata al 22 e 24 luglio 2021. Nell’occasione, il superbo skyline collinare toscano sarà più che mai protagonista di un “one lifetime event” che vedrà la bellezza della natura fondersi con l'esperienza della musica lirica. I biglietti acquistati per gli spettacoli restano validi per gli show del 22 e 24 luglio 2021.MAROSTICASarà a breve comunicata la nuova data dell'appuntamento in Piazza Castello a Marostica, previsto inizialmente per il 16 settembre 2020. Bocelli si esibirà con Coro e Orchestra, con repertorio che lo vedrà impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle sue hit più famose.