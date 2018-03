Morandi in concerto Napoli: l'ultima possibilità per vincere i biglietti con Il Mattino

Venerdì 9 Marzo 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia per il ritorno di Gianni Morandi in Campania, atteso lunedì 12 al PalaSele di Eboli, dove si è appena esibito Zucchero, e martedì 13 al Palapartenope di Napoli con il suo tour «D'amore d'autore», che deve il titolo all'ultimo album dell'eterno ragazzo di Monghidoro. «Il Mattino» oggi permetterò ad altri dieci fortunati lettori, di vedere lo show vincendo dieci bigliett: basta rispondere a una semplicissima domanda.Il concerto è un viaggio nel tempo che parte dal passato, con i grandi successi di Morandi che da più di sessant'anni fanno da colonna sonora a generazioni di italiani, fino ad arrivare al presente con i brani dell'ultimo disco, un progetto, che ha visto il coinvolgimento di diverse generazioni autorali, viste le firme di Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni.Ma con i pezzi inediti c'è anche una famosa cover, in duetto. Di quale canzone si tratta? Chi l'ha scritta. E con chi la canta Morandi? Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime dieci esatte saranno ricompensate con un biglietto omaggio, da ritirare alla casa del Palapartenope il 13 marzo, per il concerto napoletano di Morandi, con modalità che comunicheremo ai vincitori. Sullo sfondo del teatro i fortunati troveranno un design asimmetrico, in cui Gianni Morandi si esibirà con la sua band composta da giovani musicisti provenienti dall'area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonari e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D'Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara e Augusta Trebeschi ai cori.