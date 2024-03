Sangiovanni, il ritorno sui social dopo lo stop per il malessere interiore: l’incontro con Gianni Morandi

Sangiovanni è tornato sui social dopo la sua lunga lettera ai suoi fan in cui annunciava di volersi prendere una pausa dalla musica a causa di un malessere interiore che non lo faceva stare bene. «Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo», aveva detto nel suo post di Instagram dove alcuni colleghi cantanti, e non solo, avevano mostato massima solidairetà per questa decisione molto importante, tra cui Emma, Francesca Michielin.

Proprio ieri, Sangiovanni è tornato sui social con un amico molto speciale, Gianni Morandi.

«Che piacere incontrare il mio amico Sangio», ha scritto Gianni Morandi, condividendo con i suoi follower una dolce foto insieme al cantante Sangiovanni.

I due si sono incontrati a Bologna, città Natale dell'Eterno ragazzo, e hanno pranzato in una trattoria tipica bolognese.

In molti hanno commentato la dolce foto, dando supporto a Sangiovanni che ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per poter ritrovare se stesso e la sua serenità.