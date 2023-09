Elodie completamente nuda (e con gli occhi azzurri) per il lancio di "A Fari Spenti": fan impazziti per la foto della cantante

È fuori su tutte le piattafome il brano "A Fari Spenti", il nuovo singolo di Elodie composto da Elisa con Marz & Zef, che ne hanno curato anche la produzione. Dopo diverse hit da club, con questo brano la cantante romana prosegue la sperimentazione nel mondo del dance pop. «La scrittura del brano fotografa l'evanescenza di momenti che hanno composto un rapporto», si sottolinea nelle note discografiche.

Elodie nuda e con gli occhi azzurri per la nuova canzone

La canzone è accompagnata da un sensuale videoclip in cui Elodie, per l'occasione, indossa delle lentine che le colorano gli occhi d'azzurro. L'artista ha poi pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae completamente nuda, con i capelli lunghi a effetto bagnato che le coprono il seno, e lo sguardo dritto in camera con un'espressione seria.

I commenti

Inutile dire che, dopo avere visto la foto, i fan della cantante siano letteralmente impazziti e abbiano, quindi, commentato con una valanga di complimenti. Un commento, inoltre, salta all'occhio, ovvero quello della speaker di Radio 2, Andrea Delogu che ha dato voce un po' a tutti i fan di Elodie, infatti, ha scritto: «Elodea».

Il tour

Dopo il successo dello show evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour "Elodie Show 2023", prodotto da Vivo Concerti.