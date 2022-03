Elton John, l'addio dalle scene è sempre più vicino: ecco le date del suo ultimo tour negli Stati Uniti

Wish Elton a happy birthday when you add your name to the Yellow Brick Road, celebrating 75 years of the Rocket Man. https://t.co/diYWSjY2D8 pic.twitter.com/QbzjclPUBV

APPROFONDIMENTI LA BAND Abba, la star Bjorn Ulvaeus si separa dalla moglie Lena dopo 41 anni... PAURA IN VOLO Elton John, paura in aereo: guasto al suo jet privato (che per due...

— Elton John (@eltonofficial) March 26, 2022