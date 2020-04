Emma Marrone, niente concerto all'Arena di Verona: «Era inevitabile, ci rifaremo». Slittano anche Benji e Fede

Niente concerto all'Arena di Verona per Emma Marrone: «Era inevitabile, ci rifaremo». Slittano anche Benji e Fede L'emergenza coronavirus che sta paralizzando il mondo intero ha coinvolto inetivalmente anche quello della musica. Sono tantissimi i concerti annullati o rimandati. Ultimo in ordine di tempo a slittare è quello di Emma Marrone previsto per il 25 maggio.

Ultimo aggiornamento: 17:18

