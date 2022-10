Enzo Gragnaniello sta meglio, dimesso dalla terapia intesiva: presto tornerà a casa

É stato dimesso dalla terapia intensiva Enzo Gragnaniello. Il cantautore napoletano aveva avuto un brutto maloresubito dopo il suo concerto a Camigliano, nel Casertano circa 3 giorni fa. Gragnaniello dopo l'esibizione, insieme alla sua band, mentre salutava calorosamente il suo pubblico, si è accasciato a terra davanti ai fan sgomenti.

L'ambulanza, nonostante le tante persone presenti sul posto, lo aveva prontamente portato presso l'Ospedale di Caserta, dove era stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico per l'impianto di uno stent cardiaco. Di lì tre giorni di terapia intesiva. La sorella Rosa, dopo l'operazione, aveva tranquillizzato tutti i fan in apprensione.

Attualmente il cantautore napoletano è fuori pericolo ma non potrà ancora tornare a casa.

Tra pochi giorni Enzo Gragnaniello compirà 68 anni (20 ottobre) e presto diventerà di nuovo padre. Serena Guarino, sua moglie dal 2000, è infatti in dolce attesa.