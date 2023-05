Eurovision 2023, Mengoni quando canterà? Quando ci sarà l’esibizione: la scaletta sella seconda serata

Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest ma ieri sera, nella prima serata dell'evento che si è svolto a Liverpool, non si è esibito. Motivo? Mengoni canterà direttamente nella finale del 13 maggio. Il cantante romano infatti, non gareggerà nelle due semifinali, perché come negli anni passati, l'Italia è uno dei Big Five. Come l'Italia, anche i rappresentanti Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, arriveranno direttamente alla fase finale, insieme all'Ucraina, vincitrice della scorsa edizione.

Chi sono i Let 3, i croati vestiti da Hitler in gara all'Eurovision con una canzone contro la guerra

Le modifiche al brano

Si presenterà alla manifestazione con una versione ridotta e riarrangiata del brano "Due vite" con cui ha vinto Sanremo 2023, in modo da stare dentro i 3 minuti massimi di durata previsti dal regolamento.

Come accaduto in passato per Brividi di Mahmood e Blanco, anche Due Vite cambierà pelle per arrivare pronta all'Eurovision Song Contest 2023. Per adattarsi al regolamento dell'evento, che prevede che le canzoni in gara non superino i tre minuti, il testo ha subito dei tagli. La versione originale della canzone prevedeva una durata di 3.45 minuti, e per l'occasione, l'artista romano ha deciso di abbreviare il primo ritornello, oltre agli hook della canzone e parte della prima strofa: un sacrificio che gli ha permesso di arrivare all'occasione con un brano al di sotto dei tre minuti, nei tempi stabiliti dal regolamento.

La scaletta della seconda serata

In attesa di vedere Mengoni in finale, ecco la scaletta di questa sera. La serata sarà suddivisa in due parti e vedrà in apertura ed in ordine:

Danimarca: Reiley – Breaking my heart

Armenia: Brunette – Future lover

Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on)

Estonia: ALIKA – Bridges

Belgio: Gustaph – Because of you

Cipro: Andrew Lambrou – Break a broken heart

Islanda: Diljá – Power

Grecia: Victor Vernicos – What they say

Polonia: BLANKA – Solo

Slovenia: Joker Out – Carpe diem

Georgia: Iru – Echo

San Marino: Piqued Jacks – Like an animal

Austria: Teya & Salena – Who the hell is Edgar?

Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Lituania: Monika Linkyte – Stay

Australia: Voyager – Promise

Come si è preparato

A fine aprile Marco Mengoni ha presentato il suo nuovo album Prisma, che chiude la trilogia multiplatino di Materia e sarà disponibile a partire dal 26 maggio. Come confermato dallo stesso cantautore in una recente intervista a Radiocorriere TV, per prepararsi all’Eurovision si è diviso tra una miriade di appuntamenti, tra maxi e mini concerti in giro per l’Europa, ospitate in varie televisioni straniere, senza trascurare l'allenamento fisico e “la mia ora settimanale di terapia mentale”. Tra gli altri concerti tenuti sulla via dell’Eurovision nelle passate settimane, ricordiamo quello del 24 aprile a Parigi, poi il giorno successivo a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte sul Meno (Germania) e il 29 a Zurigo, in Svizzera. Marco Mengoni ha annunciato un tour europeo che toccherà 8 paesi il prossimo autunno.

La carriera

Prisma, che chiude la trilogia di Materia, è l’ottavo album di Marco Mengoni in studio, cui si aggiungono i quattro registrati dal vivo. Il suo trampolino di lancio è stato nel 2009 la terza edizione di X Factor, la cui vittoria gli ha consentito di ottenere con la casa discografica Sony Music un contratto del valore di 300.000 euro, nonché la partecipazione di diritto nella sezione Artisti al Festival di Sanremo 2010. Il 3 dicembre dello stesso anno viene pubblicato il suo primo singolo Dove si vola, interpretato durante la finale di X Factor, mentre il giorno successivo vede la luce il suo primo EP dall’omonimo titolo, disco di platino con oltre 80.000 copie vendute. Nel 2013 vince il suo primo Festival di Sanremo con L’Essenziale - concedendo il bis nel 2023 con Due Vite - e al seguente Eurovision Song Contest si classifica 7° ma ottiene il riconoscimento di Radio Award come Best Male Act. Mengoni è anche il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards (2010 e 2015), nonché il primo italiano a esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles (2013). Nello stesso anno diviene il primo italiano finalista come Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013, mentre l’anno dopo ottiene a Los Angeles il riconoscimento di Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids' Choice Awards. Nel 2021 ha vinto il Power Hits Estate con il brano Ma stasera.

I favoriti

Nel 2013 Marco Mengoni ha già partecipato all’Eurovision, dove ha presentato una versione riarrangiata e accorciata de L’Essenziale, con cui aveva vinto lo stesso anno il Festival di Sanremo. La sua posizione nella classifica finale fu il 7° posto. Rispetto ad allora, però, Mengoni è oggi un artista più maturo e completo, molto più apprezzato di prima sulla scena internazionale, come conferma il sold out di tutti e quattro i concerti europei che hanno preceduto l’Eurovision. Insomma, sicuramente Marco stavolta ha qualche chance in più di fare presa sul pubblico, anche se, stando ai bookmakers, Svezia, Ucraina e Finlandia sono i Paesi favoriti, mentre l’Italia è solo nona al momento. Interpellato proprio sull’obiettivo di questa edizione dell’Eurovision, Mengoni ribadisce di volersi solo divertire e di voler far parlare la musica, grazie al messaggio di inclusione e condivisione rappresentato dal brano Due Vite. Pronostici non se ne fanno, insomma.