Fedez, frecciatina di Biagio Antonacci? «Io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex»

Fedez ancora sotto il mirino. Nell'attesa di scoprire che cosa avrà rivelato il rapper da Rozzano a Francesca Fagnani nella sua intervista a Belve (in onda martedì 9 aprile), Federico Lucia è volato a Miami con i figli Leone e Vittoria e i suoi genitori, Franco e Tatiana, per trascorrere le vacanze di Pasqua (in ritardo), in famiglia e sotto il sole cocente della Florida. E a chilometri di distanza Biagio Antonacci gli ha lancato una frecciatina, tuttavia senza mai citarlo.

La frecciatina di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui racconta il suo percorso dopo 5 anni lontano dal palco e dalle luci del successo. Durante la chiacchierata, il cantautore ha raccontato anche le sue origini da Rozzano, una periferia molto dificile di Milano di cui i fan di Fedez hanno sentito molto parlare, soprattutto nell'ultimo periodo, dopo la separazione da Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, dopo le numerosi voci sul divorzio dall'imprenditrice digitale, ha lasciato l'attico di lusso a City Life, per ricominciare, partendo proprio dalle sue radici, Rozzano.

Questa periferia è il fil rouge che lega il rapper al cantautore Biagio Antonacci che ha raccontato del suo rapporto con questi quartieri difficili: «A certi posti resti legato perché c’è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì a innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili. La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì. Ma questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne, l’unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l’autore di Febbre. Quando ho letto il suo libro ho pensato “questo è quello che avrei dovuto dire io” - Poi, la frecciatina a Fedez -. Rispetto agli artisti giovani, io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex, i miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così.

Oggi non hanno sensi di colpa. Ma i più giovani fanno bene a mostrare il loro successo».

Il cantautore non ha mai citato il rapper, ma i fan hanno intravisto una frecciatina velata verso Federico e la sua ostentazione sui social del lusso in cui vive, anche quando ha vissuto temporaneamente a Rozzano, dopo la separazione da Ferragni.