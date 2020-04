Gaia vince l'edizione 2020 di «Amici» di Maria De Filippi. La prima dopo 19 anni che si è chiusa stanotte su

Canale 5 senza abbracci della vincitrice con l'altro finalista Javier e con la conduttrice e senza pubblico, causa allarme coronavirus. «Mi dispiace non vi potete abbracciare», ha detto Maria De Filippi prima di proclamare il vincitore. Alla notizia della vittoria Gaia si è commossa e si è inginocchiata.

La cantautrice 22enne italo brasiliana, nata in provincia di Mantova e milanese di adozione, si era già distinta nel 2016 partecipato al talent «X Factor» nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. «Grazie a tutti voi perché mi avete dato la possibilità di riprovarci», ha detto piangendo mentre alzava la coppa della vincitrice. Con la vittoria si porta a casa un premio del valore di 150.000 euro. Gaia si è anche aggiudicata con il brano '«Chanel» il Premio di Tim Music di 20.000 euro per il pezzo più ascoltato sulla piattaforma.

Venerdì 20 marzo è uscito in versione digitale il suo album «Genesi», che ha debuttato al primo posto della

classifica di iTunes e al quinto posto della classifica Fimi GfK. Il singolo «Chega» ha esordito al primo posto della classifica iTunes. In «Genesi»si mescolano atmosfere da club ed elettronica con sonorità brasiliane e atmosfere tropicali. Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio DiMartino. «Genesi» rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l'ha portata alla sua nuova «genesi». «È da qui che voglio ripartire / dalle scommesse quelle fatte male / un'altra vita da poter giocare / ho ancora unaltro gettone», canta Gaia nella title-track, rivelatasi profetica.

Gaia ha battuto nello scontro finale al televoto il ballerino classico 22enne Javier, che si è comunque aggiudicato il Premio della categoria Ballo del valore di 50.000 euro (prevalendo su Nicolai, l'altro ballerino arrivato in finale, ma uscito nella prima manche). Una vittoria che Javier ha dedicato la vittoria alla mamma, da cui è lontano da diversi mesi. «Non vedo l'ora di chiamarla», ha detto ilballerino cubano, apprezzatissimo nelle sue performance accompagnate dalle bellissme coreografie di Giuliano Peparini.

Javier si è aggiudicato anche il premio Tim della critica del valore di 50 mila euro assegnato da una giuria formata da giornalisti delle maggiori testate quotidiane - «Il Mattino» compreso - e web italiane collegati in streaming con il programma (che va in onda da settimane senza pubblico) a causa dell'emergenza Covid-19.

Non è invece arrivata allo scontro finale, l'altra cantautrice finalista, Giulia (Molino), 21enne di Scafati (Salerno), anche lei appena uscita con l'album d'esordio «Va tutto bene», che ha debuttato al terzo posto della classifica di iTunes. Nel disco la poliedrica cantautrice campana mostra tutta la sua versatilità passando dalle sonorità pop e radiofoniche di «Amore a lieto fine», a quelle più intimiste e cantautorali di «Va tutto bene», passando per le atmosfere rap del brano «Nietzsche». Giulia lasciando in lacrime lo studio della trasmissione ha spiegato che esibirsi senza pubblico a causa dell'emergenza sanitaria in corso è stato parte della crescitaaffrontata partecipando al talent: «Sicuramente all'inizio è stato strano esibirci senza pubblico. Era come se mancasse l'energia, il calore. Non poter cercare gli sguardi delle persone. Però con il passare delle puntate ci siamo abituati e abbiamo imparato a donarci, a prescindere che ci fossero delle persone davanti a noi o no. Ed è

stato un bel momento di crescita».

La serata si era aperta con una esecuzione corale e molto emozionante di «Un senso» di Vasco Rossi che ha visto in campo un cast all star collaborare dalle loro case: da Fiorella Mannoia ad Ermal Meta, da Emma Marrone a Fabrizio Moro.

