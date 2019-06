Irama e Stash davvero Amici, il messaggio sui social che fa impazzire le fan

Domenica 16 Giugno 2019, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2019 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I provini per partecipare alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sono già partiti, a presenziare, ex concorrenti del talent e davvero amici fuori dalla tv. Un affetto sincero dimostrato anche dal post che Irama ha pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram che fa impazzire le fan.Poche ore fa Irama ha pubblicato sul suo profilo INstagram una foto con Stash scrivendo: «L’amicizia quella vera. 🎸 La mia banda suona il rock. 🔥🌹» , a cui il leader dei The Kors ha risposto con un cuore. Un messaggio che ha mandato in delirio le fan dei due camntanti e il post ha già superato gli 88 mila mi piace.