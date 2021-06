Justin Bieber incontra Macron, all'Eliseo lo scatto con le rispettive mogli

Justin Bieber e sua moglie Hailey sono all'Eliseo con Macron e la sua consorte dopo un'invito. La popstar ha indossato un completo classico con un abbinamento abbastanza insolito: senza cravatta, con la camicia aperta e le sneakers colorate. Hailey ha messo per l'occasione un tubino con top incrociato, abbinato a un paio di sandali con lacci alla caviglia.

Perchè Justin Bieber è a Parigi?

Justin Bieber ha poi pubblicato la foto dell'incontro sul suo personale Instagram e secondo indiscrezioni, la visita si sarebbe tenuta in occasione della Giornata Mondiale della Musica, evento che è stato fondato in Francia nel 1982, ma non è la sola ragione per la quale Bieber è a Parigi: secondo quanto riportato dai media francesi, il cantante avrebbe richiesto un incontro con il presidente per parlare di questioni relative ai giovani non ben precisate.