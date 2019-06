Mahmood distrutto dopo la vittoria di Sanremo, il post su Instagram: «Dormo più in hotel che a casa»

Lunedì 17 Giugno 2019, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 17:45

Il successo stanca e ne sa qualcosa Mahmood. Il cantante infatti ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo col suo brano, “Soldi” ormai diventato un vero e proprio tormentone e da quel momento la sua vita è completamente cambiata.Dopo essersi aggiudicato la kermesse della Città dei Fiori infatti il cantante è volato a maggio a Tel Aviv ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Gli impegni naturalmente non sono finiti, dato che il tour è ancora in svolgimento e nonostante la felicità sembra che il cantante stia accusando un po’ il colpo. Dal suo profilo Instagram infatti ha postato uno scatto che lo vede sdraiato sul letto, seguito dalla didascalia: «Ultimamente dormo più in hotel che a casa. Domani farò il mio primo concerto a Roma al @museomaxxiCi vediamo lì. Daje 🍓».Mahmood, al secolo Alessandro Mahmood, è nato a Milano nel 1982 da mamma italiana e papà egiziano. È stato uno dei due vincitori di Sanremo Giovani, contest che gli ha permesso di arrivare al Festival di Sanremo 2019 ed ha anche brevemente partecipato in un’edizione di “XFactor” nella squadra capitanata dall’allora giudice Simona Ventura.