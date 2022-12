Mauro Sabbione, morto il tastierista di Matia Bazar e Litfiba: aveva 65 anni

Si è spento a 65 anni Mauro Sabbione, pianista e compositore, protagonista in due band italiane anni '80, i Matia Bazar e i Litfiba. L'artista, nato a Genova nel 1957 è morto ieri sera a Milano: da un anno era gravemente malato. Lascia la moglie Simona Greco e le due figlie, avute da un precedente matrimonio, Zoe e Morgana.

Mauro Sabbione, chi era il pianista dei Matia Bazar

Sabbione aveva raggiunto il successo negli anni '80 con il gruppo Matia Bazar (in cui suonò dal 1981 al 1984). Rimase celebre per aver contribuito alla svolta "elettronica" della band. Fu anche tastierista dei Litfiba, successivamente.

L'esordio di Sabbione fu nel 1983 sul palco del Festival di Sanremo con "Vacanze romane" (brano che vinse il Premio della Critica). Inoltre Sabbione curava le pagelle del Festival per l'Adnkronos, in una rubrica che aveva intitolato con autoironia "Il fu Matia Bazar". Successivamente aveva lavorato con il gruppo Litfiba, partecipando alle incisioni di El diablo, Live on Line, Insidia. Ha anche collaborato con gruppi come Diaframma, Diskanto, Stellerranti, Garbo, Belzer, Mirage.

