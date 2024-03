Monica Sarnelli, ecco il nuovo singolo: “T'amo e t'amerò”

Dal 29 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “T'amo e t'amerò”, il nuovo singolo di Monica Sarnelli estratto dal nuovo album “'E N’ATA MANERA”. “T'amo e t'amerò” è un sentito omaggio dell'artista al grandissimo Peppino Gagliardi, straordinario musicista italiano scomparso lo scorso anno, che per primo, nel 1963, incise il brano, portandolo ad un enorme successo; alla Zeus che, sessant’anni fa, con questo brano, di fatto, avviò una stagione fortunatissima, di giuste intuizioni, grandi vendite ed indovinatissime scelte artistiche e in ultimo l'omaggio a Little Tony, che riportò al successo questo brano negli anni '70.

«Peppino Gagliardi è un artista che va omaggiato, un grande interprete, un grande autore, un musicista polistrumentista.

Little Tony, Toni Ciacci, è stato, invece, il mio grande maestro, con il quale ho calcato palcoscenici di molte piazze quando ero ragazza. Per me è un grandissimo onore».

Su questo brano il grande rammarico di Monica Sarnelli che, purtroppo, non è riuscita a far ascoltare la sua versione di “T’amo e t’amerò” a Peppino Gagliardi. «Tramite il maestro Gianni Aterrano nei mesi scorsi, avevo provato a coinvolgere Peppino Gagliardi nella realizzazione di questa nuova versione del brano, ma la risposta fu che qualche acciacco non gli permetteva di partecipare a questa registrazione e dopo poco, il grande Peppino è volato via» - continua Monica Sarnelli.

Nel 1963 il brano su realizzato anche da Little Tony, per la Durium (ed ebbe grande successo anche nella sua versione). L’esordio professionale di una giovanissima Monica Sarnelli avvenne proprio collaborando con il “mitico” Antonio Ciacci (vero nome di Little Tony) nei primi anni ‘80: Monica apriva i suoi concerti in piazza con, alle chitarre, un altro giovanissimo molto talentuoso: Paolo Carta (oggi noto anche marito e direttore musicale di Laura Pausini)

Il videoclip di “T'amo e t'amerò” è stato realizzato utilizzando il set virtuale del CG Studio - a Casalnuovo di Napoli - dal regista/videomaker Carmine Giordano (che ha curato, personalmente, riprese e montaggio).

Dopo otto anni da “A Testa in Su”, undici da “Notte Lenta” e quasi venti da “Lazzare Felici”, Monica Sarnelli ritorna con un nuovo album, “'E n’ata manera”, prodotto e distribuito dalla Zeus, storica casa discografica, fondata dalla Famiglia Barrucci nei primi Anni ‘60. Dieci tracce scritte da grandi autori - Vincenzo D’Agostino, Bruno Lanza, Gianni Fiorellino, Enzo Caradonna, Sally Monetti - dirette, arrangiate e realizzate dal cantautore (polistrumentista) Gianni Fiorellino che, nell’album, suona anche piano, tastiere e chitarre.

È un progetto che apre nuovi scenari nel percorso artistico di Monica e che - grazie alle scelte di Gianni Fiorellino - le ha permesso di sperimentare una vocalità diversa rispetto a quanto fatto in precedenza.

«Il mio sogno nel cassetto è continuare ad omaggiare le grandi voci della mia terra. Il mondo della canzone napoletana è infinito. Molta musica straniera è ispirata alla nostra città» - conclude Monica Sarnelli - «Attraverso la mia voce, che crescendo, ogni giorno diventa più interpretativa, spero di continuare a regalare ancora tante emozioni» E commenta Sarnelli a proposito del brano: «Nel disco "'E n'ata manera" la mia dedica speciale: caro Peppino “T’amo e t’amerò”»