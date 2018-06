Napoli, la lunga notte di Pino Daniele: via al concerto evento al San Paolo

Giovedì 7 Giugno 2018, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 21:01

Quarantacinquemila spettatori, 7 km di cavi, 144 casse, 320 tecnici, 500 uomini impiegati per la sicurezza. Numeri da grande evento per quello che gli organizzatori definiscono «il più grande tributo live della musica italiana», il concerto omaggio in memoria di Pino Daniele al San Paolo di Napoli. Una cinquantina gli artisti impegnati, con una scaletta ricca di canzoni e contributi, e un concerto show (trasmesso da Rai1) che dura ben oltre le quattro ore.Il concerto comincia con la superband di Pino sul palco e lui che canta in una registrazione video. Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James Senese, Ernesto Vitolo, Agostino Marangolo, Gigi De Rienzo suonano come se il Nero a metà fosse sì con loro. Entra subito sul palco Lorenzo Joavanotti, tra i più grandi amici di Pino. Che fa impazzire la folla continando a cantare «Yes I know my way».E' la volta di Alessandro Siani, emozionatissimo. Fa partire il coro «Olè Pino». Jovanotti torna sul palco voce e chitarra per interpretare «Putesse essere allero».Sin dalla mattina, e nonostante la giornata afosa, in tanti provenienti da tutta Italia si sono accalcati ai cancelli in attesa di entrare. Cancelli che sono stati aperti in ritardo di un'ora rispetto all'orario prefissato delle 17 per consentire le prove che si sono susseguite fino all'ultimo. Defezioni dell'ultima ora quelle di Loredana Berté, Red Canzian e Ron. «Non c'è stato il tempo di provare un brano a più voci», la spiegazione ufficiale degli organizzatori.La Rai è presente con il direttore generale Mario Orfeo e il direttore di Rai1, Angelo Teodoli: «Abbiamo scelto - spiega quest'ultimo - di rinunciare alla conduzione per non interrompere il flusso delle emozioni. Siamo contenti di trasmettere un evento del genere che celebra un grande artista».