Martedì 17 Aprile 2018, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2018 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia era nell'aria, anche se non è ufficiale e non c'è ancora la conferma degli organizzatori, «Pino è» andrà in onda in diretta su Raiuno. La notizia emerge dal palinesto estivo della rete pubblicato su Rai Pubblicità. Il concertone in onore di Daniele diventa così un evento a reti unificate, o quasi: a trasmetterlo saranno anche Rtl 102.5, Radio Italia, Kiss Kiss, Radiodue Rai, Rds, Radio Deejay, Radio Zeta e Radio Marte. Lunghissimo, e ancora incompleto, l'elenco dei presenti, che canteranno e ricorderanno, ognuno alla propria maniera, il Nero a Metà a tre anni e mezzo dalla sua scomparsa: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Renzo Arbore, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Mario Biondi, Enrico Brignano, Clementino, Marco D’Amore, Enzo Decaro con Mariangela D’Abbraccio, Francesco De Gregori, Tullio De Piscopo, Teresa De Sio, Elisa, Emma, Salvatore Esposito, Tony Esposito, Pierfrancesco Favino, Ciro Ferrara, Marco Giallini, Giorgia, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, J-Ax, Jovanotti, Sabrina Impacciatore, Edoardo Leo, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Giorgio Panariello, Eros Ramazzotti, Raiz, Francesco Renga, Ron, Vincenzo Salemme, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, James Senese, Alessandro Siani, i Tiromancino, Ornella Vanoni e Antonello Venditti.Più di ventincinquemila i biglietti già venduti, si aspira a una capienza di 45.000 spettatori, ma dovrà pronuciarsi in proposito la commissione di vigilanza. I costi? Tra gli 80 e i 30 euro, a seconda dell’ordine di posto, dal prato gold alla tribuna.