Rkomi: «Infanzia difficile. Papà? Non farò nessun passo per conoscerlo»

Rkomi ospite a “Verissimo”

Rkomi ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” su Canale Cinque ha parlato della sua infanzia: «La mia infanzia non è stata semplice in molti aspetti - ha spiegato - ma intensa. Mia madre mia ha fatto sia da mamma che da papà, ma io mi sono sempre sentito fortunato perché non avendolo mai accanto mio papà non ho mai sentito la sua mancanza. A 18 anni ho iniziato a lavorare e vivere da solo e sono stato preso dai miei obbiettivi. Non l’ho mai conosciuto e al momento non ho intenzione di farlo, dopo 27 anni non farò nessun passo, ma senza cattiveria dietro».

Ad aiutarlo nel passato la sua passione per la boxe thailandese:«Nel mio quartiere, che è un luogo che mi ha dato tantissimo, ho aperto una palestra sociale di boxe thailandese. In passato mi ha molto aiutato a canalizzare la mia rabbia, potevo sfogarmi. Siamo cinque soci».

Nel mondo della musica ha molti ammiratori, da Jovanotti a Elisa: «Elisa è incredibile, è una sorellona, la conosco da due anni. E’ una persona semplice, molto umile ma con un talento pazzesco. Anche io lo sono, ho i piedi ben piantati a terra. Comunque sono nate amicizie forti»

Rkomi oggi è single: «L’amore per me è fondamentale ma in questo momento anno c’è, può esserci una frequentazione ma non è vero… Se vuoi la verità sono singolissimo, aperto… Le donne per me sono importantissime, diciamo che pratico mi sto effettivamente frequentando».