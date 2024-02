Taylor Swift, un addetto alla sicurezza si scatena al suo conceto e il video diventa virale

Il fenomeno Taylor Swift nell'ultimo anno è stato a dir poco straordinario: la pop star grazie al suo calore e ai suoi concerti-evento è diventata uno dei personaggi più influenti al mondo e tutti i paesi stanno aspettando il suo arrivo.

Attualmente la cantante si trova in Australia per il suo Eras Tour e durante uno dei suoi live tenutosi a Sydney è avvenuto un simpatico episodio che è finito virale sui social.

Si sa, ai concerti si va per ballare e cantare a squarciagola, ma questa volta a lasciarsi trasportare dalle emozioni non sono solo stati i fan della Swift, ma anche chi era lì per lavorare.

Proprio così, nel video andato virale sui social si può vedere un addetto alla sicurezza scatenarsi a ritmo di “Love Story”, una elle canzoni più famose di Taylor Swift...

e al suo polso i famosi braccialetti dell'amicizia che le swifties si scambiano ai concerti o regalano alle celebrità che incontrano.