In occasione dei cent'anni dalla nascita di Renata Tebaldi (l'1 febbraio), Rai5 apre ufficialmente il calendario degli omaggi alla diva della lirica mandando in onda il 31 gennaio alle 22 uno dei suoi spettacoli memorabili: “La forza del destino” di Giuseppe Verdi in scena nel marzo 1958 al Teatro di San Carlo, a Napoli. Nel ricco cast anche Boris Christoff, Franco Corelli, Ettore Bastianini e Renato Capecchi. Sul podio Francesco Molinari Pradelli, la regia di Alessandro Brissoni, le coreografie di Bianca Gallizia, le scene di Cristini. Negli anni Cinquanta, il celebre soprano nata a Pesaro nel '22 e morta a San Marino il 19 dicembre del 2004, era la regina del teatro napoletano e si divideva tra il San Carlo e il Metropolitan di New York dove era stata denominata 'Miss Sold out” perché quando cantava lei la sala era sempre piena.

La sua 'rivale', Maria Callas, invece, dominava alla Scala. “Alla Scala avevo avuto dei problemi, era il '51, il commendatore Di Costanzo che guidava il San Carlo venne a invitarmi di persona. In onore della mia Violetta fecero una cosa straordinaria, un sipario di tulle tutto ricoperto di camelie, vere. Una cosa mai vista”, raccontava la Tebaldi a proposito di quella memorabile “Traviata” che saldò per sempre il suo nome a quello del lirico partenopeo dove era tornata un'ultima volta nel giugno del '99 in occasione della presentazione di una collana di dvd di vecchi trionfi. Anche Napoli e il San Carlo sono naturalmente tra le tappe delle celebrazioni ufficiali di Tebaldi100 promosse dalla Renata Tebaldi Fondazione Museo di Busseto presieduto da Giovanna Colombo. In maggio sarà il Memus, il museo del teatro a Palazzo Reale, ad ospitare la mostra “Renata Tebaldi - Il Mito del canto, lo stile di una Diva” con costumi, documenti, fotografie dedicate alla donna e al glamour del soprano che tanti successi riscosse sul palcoscenico del Niccolini segnandone la storia.

Tante, poi le iniziative in tutto il mondo con concerti, convegni, incontri e mostre: a Barcellona, a Losanna, a New York, Chicago e Rio de Janeiro, Milano, Firenze. Anche se il fulcro sarà tra Parma e Busseto dove da anni è aperto il museo a suo nome dove sono conservati oltre 30.000 oggetti tra materiali e documenti originali e dove i promotori delle celebrazioni puntano ad associare alla grande cantante percorsi culturali dell’intera storia del melodramma e dei suoi protagonisti. Chiamati a ricordarla, tra gli altri, Richard Bonynge, Ezio Frigerio, Franca Squarciapino, Aprile Millo, Angela Gheorghiu mentre l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma promuove un convegno dedicato alle interpretazioni di Renata Tebaldi nelle opere verdiane. Il Festival Toscanini dedicherà a lei il suo concerto inaugurale. Per lei canteranno anche Eleonora Buratto e Francesco Meli. Placido Domingo interverrà ad un convegno tebaldiano al Maggio Fiorentino.