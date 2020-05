Tiziano Ferro: Tour estivo annullato «Grazie per la pazienza, che è stata anche la nostra. Ci vediamo il prossimo anno». Con un video su Instagram Tiziano Ferro ha annunciato ai suoi fan lo slittamente delle date del tour estivo che sarebbe dovuto partire il 30 maggio, a seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020.

«Il nuovo decreto è arrivato. Ringrazio personalmente il governo perché senza direttive ufficiali non avremmo potuto spostare le date e proteggere gli acquirenti. Quindi anche se poco sorprendente,la notizia è ufficiale: il tour previsto quest'anno con partenza sabato 30 maggio è posticipato al 2021». Con un video su Instagram Tiziano Ferro ha annunciato che il tour negli stadi previsto per quest’estate sarà posticipato all’anno prossimo. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date 2021. «Grazie per la pazienza, che è stata anche la nostra - conclude Tiziano Ferro - Pensiamo a ripartire. E per chi vorrà ...io continuerò a farvi compagnia qui! Tiziano». Live Nation sta lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città toccata dal tour ed è in attesa delle ultime risposte per definire tutti i dettagli e comunicare così le nuove date. Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo.

