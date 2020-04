Tullio De Piscopo e i Corona Band lanciano «Acchiappa a ‘stu virùs»

LEGGI ANCHE

L’imposizione del distanziamento sociale, misura attuata da molti governi per contenere il contagio da coronavirus , sta dando spunto a molti artisti, soprattutto musicisti, per realizzare performance tra le pareti delle proprie abitazioni, che poi pubblicano sui loro canali social in live streaming o in formato videoclip., che ha comunque voglia di ascoltare i propri beniamini, anche se a distanza. L’affare si complica un po’ quando a suonare si è in tanti, ma ormai. E questo periodo sarà ricordato anche per i tanti video musicali creati con questa modalità.L’ultimo a cimentarsi, cronologicamente, in questo tipo di performance è stato, che ha raccolto alcuni amici sotto il nome diper regalare al pubblico, brano di 44 secondi con cui il batterista napoletano e altri cinque amici cercano di esorcizzare la paura del Covid-19 e invitano le persone a stare a casa: «Tutto nasce da un groove che Tullio ha tirato fuori facendo freestyle e scat (virtuosismo canoro con cui s'imita vocalmente uno strumento musicale tramite la riproduzione di fraseggi simili a quelli strumentali, ndr) davanti alla batteria alla sua maniera – racconta, voce-performer dei Corona Band –. E su questo loop ha iniziato a cantarci la frase in napoletano “”, che ormai è diventato un mantra mondiale declinato in tutte le lingue, aggiungendo poi questo “” nel finale”».Da questa intuizione di De Piscopo è nata l’idea di mettere su una band e suonarlo: «Tullio ne ha parlato con, famoso percussionista che, tra gli altri, ha collaborato con Pino Daniele , di cui fu anche scopritore, e– spiega ancora De Carmine –. E da lì è partito il passaparola: Rosario ha chiamato, bassista di Pino Daniele, nonché fratello della sua prima moglie; Roberto ha coinvolto, che con me compone il duo storicoe con, chitarrista, è nella squadra di Andrea Sannino . Perciò è stato lui a tirare dentro anche noi due». Ma prossimamente la band potrebbe allargarsi: «In quest’occasione non sapevamo come far entrare nello schermo più di sei riquadri. Ma ora Mauro, che, oltre a suonare le tastiere, si occupa anche del montaggio dei video, ha trovato il modo di superare questo limite e nelle prossime settimane usciremo con altre cose, coinvolgendo molte più persone». E magari in futuro ci sarà la possibilità di riunirsi anche fisicamente: «Per ora, visto il momento, dobbiamo farlo così: rispettando le restrizioni, stando ognuno a casa sua e scambiandoci i file – racconta ancora Principe –. Ma siamo musicisti e ci lega anche una bella amicizia, poi io e Mauro da sempre nutriamo per Tullio un amore viscerale, perciò ci piacerebbe suonare dal vivo tutti insieme, quando si potrà tornare a farlo».Infine, un pensiero per chi non c’è più: «Il video era pronto già la settimana scorsa, ma è venuto a mancare Joe Amoruso , con cui tutti abbiamo collaborato e al quale ci legava un’amicizia storica. In quel momento ci è sembrato giusto fermarci per rispettare il dolore per la sua perdita. Ma la vita continua,».