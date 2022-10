«Viaggia con me», il nuovo singolo di Ugo Crepa su tutte le piattaforme digitali

«Viaggia con me», disponibile da venerdì 28 ottobre su tutte le piattaforme digitali, è il nuovo singolo di Ugo Crepa, giovane rapper e cantautore napoletano. Nato dalla produzione di Squarta e Gabbo, «Viaggia con me» è uno sfogo dell’artista, un brano nato dalla necessità di mettere nero su bianco pensieri ed emozioni martellanti. Si tratta di una canzone scritta di getto, che Ugo Crepa ha steso quasi per liberarsi, utilizzando la scrittura come terapia per esorcizzare dei momenti troppo intensi per tenerli soltanto dentro di sé. Nel corso degli anni Ugo Crepa si è costruito una forte identità musicale, grazie anche alle influenze degli artisti con cui ha avuto la fortuna di collaborare (ricordiamo in particolare Clementino nel brano «Laion» e Dutch Nazari in «Non mi vuoi più bene»). «Viaggia con me» è perfetto per entrare in contatto con il suo mondo artistico: il suo è un progetto che vanta delle caratteristiche uniche, in particolare quella di essere in bilico tra il cantautorato e il rap. Ugo Crepa si fa guidare dai pensieri, senza cercare di appartenere ad un unico genere musicale, riuscendo ogni volta a rendere al meglio in parole e in musica le sue emozioni.

I suoi testi sono estremamente intimi, tanto da creare una tensione emotiva in chi ascolta i suoi brani. Ci sembra quasi di scavalcare la soglia della sua intimità, di essere parte del suo mondo, di vivere insieme a lui situazioni e momenti estremamente importanti della sua vita. «Viaggia con me è un riassunto del vissuto degli ultimi mesi della mia vita. Partenze rimandate, rapporti conclusi male ed eventi che hanno cambiato l’idea che ho di alcune cose. L’immobilità stessa può diventare un viaggio, come in questo caso. Dipende da noi stessi» dichiara Ugo Crepa.