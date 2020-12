XFactor 2020, la finale: N.A.I.P. primo eliminato, Manuel Agnelli nudo infiamma i social. Ultima puntata per il talent targato Sky. Opening spettacolare con tutti i talenti di questa quattordicesima edizione che illuminano la Sky WiFi Arena di Milano, ma i giudici sono i grandi protagonisti della diretta.

«Questa è una storia in cui si è suonata la musica per 2500 ore, si è provato per 56 giorni e 56 notti, per costruire 116 performance da sogno, infiocchettate da circa 6km di stoffa, avvolte da 30 KM di cavi e raccontate da 16 telecamere», Alessandro Cattela on completo scintillante apre l'Opening dell'ultima puntata di X Factor 2020.

Nella prima manche Blind, Casadilego, Little Piece of Marmelade e N.A.I.P. si sono esibiti con i loro giudici. Tra le performance quella che ha infiammato i social c'è sicuramente Manuel Agnelli e i LPOM. Il leader degli Afterhours si è esibito a torso nudo facendo roteare con maestria il microfono sul palco.

Esibizione colorata e divertentissima quella di N.A.I.P, e Mika sulle note di Lollipop, ma il pubblico, unico giudice di questa diretta finale non è evidentemente dello stesso parere. N.A.I.P. è il primo eliminato: «Spero di aver dato un buono spettacolo». Per Blind, Casadilego e LPOM l'avventura continua.

