Diletta Leotta, esordio in giallo a Sanremo 2020. Frecciatina di Amadeus: «È bella, posso dirlo?». La prima delle co-conduttrici a esordire sul palco dell'Ariston è stata Diletta Leotta. La giornalista ha incantato il pubblico con un abito da sera giallo.

Presentandola Amadeus si è tolto però qualche sassolino dalla scarpa: «È bella, posso dirlo? È simpatica, posso dirlo? È laureata in Legge, non lo sapevo. Me lo ha detto lei».

Il conduttore così chiude definitivamente le polemiche nate dalla frase sulla fidanzata di Valentino Rossi. Applausi in studio.

