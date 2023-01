Vincenzo Salemme, record di pubblico per "Napoletano? E famme 'na pizza": 150mila spettatori (in 23 città con 180 repliche)

“Napoletano? E famme ‘na pizza!”, la commedia sui cliché della napoletanità - prodotta da Valeria Esposito per Chi è di scena! S.r.l. - ha fatto registrare risultati straordinari: 150 mila spettatori, in 23 città con 180 repliche in tutto, dal suo debutto a oggi.

Un bilancio straordinario per Vincenzo Salemme, coronato ieri sera, domenica 29 gennaio, con l’ultima replica al Teatro Olimpico di Roma. Accolta molto positivamente dalla critica in tutte le città toccate dal tour e acclamatissimo dal pubblico di ogni età, la commedia è stata applaudita anche dagli stessi colleghi-artisti di Salemme, da Renzo Arbore, a Sabrina Ferilli, da Marisa Laurito a Hoara Borselli solo per citarne alcuni…

“Napoletano? E famme ‘na pizza!” è una vera e propria pièce delle meraviglie, tra le più riuscite di Vincenzo Salemme (classe 1957), protagonista, drammaturgo e regista che porta in scena insieme alla sua Compagnia (Vincenzo Borrino, Sergio D'Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto) uno spettacolo di due ore intorno ai luoghi comuni di chi è nato nel capoluogo partenopeo tra riflessioni, tante sane risate e tutta la forza del teatro napoletano fatto di ritmo, dialoghi e maschere.

Vincenzo Salemme ha concluso questo ennesimo e fortunato tour ringraziando la platea: “Vedere il teatro strapieno è un motivo di orgoglio enorme, voi ci regalate la vita perché noi senza di voi non esistiamo”.