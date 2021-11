Alessandra Amoroso, rivelazione a Verissimo: «La psicoanalisi mi ha aiutata»

Alessandra Amoroso, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, rivela: «Oggi sto bene grazie ad un lungo percorso di psicoanalisi». La cantante dal timbro sabbiato, emersa più di 10 anni anni dal talent di Maria De Filippi, Amici, oggi appare più matura e sicura di sè: «Mi ero persa, ho sofferto la solitudine e l'ansia, ma ora mi conosco. So chi sono e cosa voglio».

Dopo un periodo buio, Alessandra ha deciso di intraprendere un percorso con una psicanalista: «Si chiama Alessandra come me, siamo proprio in simbiosi. A lei devo tanto». Ora, più agguerrita che mai, Amoroso si prepara a calcare il palco di San Siro il 13 luglio 2022: «E' un sogno che si avvera, non vedo l'ora. Sono onorata di salire su quel palco dopo Laura Pausini»

Salentina d'origine, Alessandra appena può vola nella sua Puglia dove trascorre la maggior parte del tempo con l'amata nipotina Andrea. «Lei è il mio sole» dichiara commossa e sottolinea che il tempo passato con lei la migliora.