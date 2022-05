Alessia Marcuzzi, la rivelazione a Domenica In show: «Dopo un anno e mezzo...»

Alessia Marcuzzi, ospite dello show di Mara Venier in prima serata su Rai1, torna dopo un anno e mezzo in televisione. «Perchè hai preso questa decisione?» chiede la conduttrice che oggi festeggia 30 anni di carriera. «Lavoro da quando avevo 17 anni ininterrottamente. Ho voluto staccare, sono fortunata perchè posso permettermelo, e quindi ho deciso così, però..» replica Marcuzzi, spiegando una novità in arrivo.

«Però quando si accende la lucina rossa della telecamera mi attira sempre e quindi... » continua Alessia e subito Mara interviene: «E quindi ritorni? novità in vista! Non sveliamo nulla». Ma seppure Alessia non abbia rivelare i dettagli dell'esperienza che l'attende, quando Gigi D'Alessio ha fatto il suo ingresso nello show di Mara come ospite, ha fatto trapelare qualcosa. «Presto questi due li vedremo insieme.. ma non diciamo nulla dai» ha rivelato Mara tra i sorrisi e gli applausi del pubblico.

Dopo l'addio a Mediaset, dove Alessia ha condotto molti programmi tra cui Le Iene e L'isola dei famosi, i rumors degli ultimi tempi riportano un approdo della showgirl in Rai. Si attende l'ufficialità e tutti i dettagli.