Amici batte l'Eurovision: boom di ascolti per Maria De Filippi

Domenica 13 Maggio 2018, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 16:49

Nell'eterna lotta agli ascolti Rai 1(Eurovision) e Canale 5 (Amici) si contendono il podio della domenica. Con il 21,37% di share “Amici” è stato il programma più visto di ieri totalizzando 4.290.000 di telespettatori.La vittoria di Canale 5 forse sarà dovuta all'esibizione di Belen con tanto di pace fatta dopo anni con Emma Marrone oppure agli innumerevoli ospiti che si sono susseguiti durante la serata.Il programma condotto da Maria de Filippi si è conteso il primo posto con la finale di Eurovision 2018 in diretta da Lisbona in Portogallo. Il contest musicale di portata europea ha ottenuto il 18,63% di share con 3.555.000 di spettatori.Al terzo posto nuovamente Ulisse - Il Piacere della scoperta che ha totalizzato 1.829.000 telespettatori con uno share dell'8,88%. Rai 2 con NCIS Los Angeles e Italia 1 con il con il classico dreamworks Madagascar non superano il 5% di share e sono sotto del milione di telespettatori.