Amici, Kumo eliminato. Le prime parole: «Non ho mostrato il massimo». Poi le polemiche sulla sua uscita

La prima puntata di Amici si è conclusa con le eliminazioni di Ayle (dopo la prima manche) e di Kumo, finito al ballottagio con Lil Jolie. Una puntata piena di momenti divertenti, ma anche du tensione tra i prof, tra guanti di sfida negati e altri accettati, i ragazzi hanno dato il massimo e la giuria composta da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi ha fatto senitre la sua voce. L'eliminazione di Kumo è stata molto criticata sui social dai fan del ballerino che credono molto nel suo talento.

Al termine della puntata, Tiziano (vero nome del ballerino) ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza ad Amici.

Le prime parole di Kumo

Kumo ha lasciato Amici, dopo l'eliminazione contro Lil Jolie. Il ballerino, mentre percorreva i corridoi delle sale prove per l'ultima volta, ha rilasciato una breve intervista a Witty: «Oggi è finita questa bellissima esperienza e mi fa stranissimo perché sono passati sei mesi e sono tanti.

La reazione dei fan

I fan del ballerino si sono scagliati contro il programma dopo che Maria De Filippi ha annunciato l'uscita di Kumo dalla scuola. «Non meritava di uscire alla prima puntata, lì dentro c'è qualcuno che non sarebbe dovuto entrare neanche al serale», scrivono in molti, mentre altri accusano il suo professore, Emanuel Lo, di non averlo schierato correttamente e che si sarebbe potuto salvare se lui non si fosse concentrato su Nicholas, il ballerino che a pochi giorni dall'inizio del serale ha cambiato squadra, passando da Raimondo Todaro a Emanuel Lo.