Si prevede un'edizione molto movimentata quella di Ballando con le Stelle 2022, in partenza sabato 8 ottobre. Nei giorni scorsi sono stati annunciati tutti i concorrenti della nuova edizione, ma alcuni erano già stati resi noti da varie indiscrezioni. E le polemiche non sono mancate. «Doveva scegliere proprio lui?» ha chiesto qualcuno. «Perché c’è il fidanzato di una che è in giuria?» ha mormorato qualcun altro.

E ancora, la rivalità con Maria De Filippi per la presenza di Marta Flavi, l’ex moglie di Maurizio Costanzo. Infatti, qualcuno ha addirittura ipotizzato che sia stata proprio Milly ad averla scelta di proposito. Anche perché, il programma andrà in onda proprio il sabato sera, come il talent di Maria.

Ma a smentire questi rumors è la stessa Milly, intervistata dal settimanale: «Non mi faccia ridere, questo no. Marta è una concorrente speciale. Ha una grazia, una eleganza innata, incredibile. D’altri tempi».

Un'altra polemica ben più grande, riguarda Enrico Montesano, altro concorrente della nuova edizione. Per molti non dovrebbe esserci, viste le proteste e gli scontri degli ultimi tempi. Milly Carlucci sognava da tempo di avere Montesano, ha spiegato: «Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo».

E, ancora, tra le polemiche impazza quella su Lorenzo Biagiarelli concorrente e Selvaggia Lucarelli giudice. A chi pensa che potrebbe esserci un conflitto di interessi, Milly risponde così: «Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no». In giuria rimarrà tutto al suo posto: non ci sono stati cambi al bancone.

Torneranno tutti: Selvaggia, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. A bordo campo ci sarà solo Alberto Matano, visto che Roberta Bruzzone ha lasciato. Infine, ha parlato della richiesta di Alex Di Giorgio di ballare con un ballerino gay. «Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre».