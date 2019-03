Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e il commovente doppio addio in lacrime nella prima puntata

Domenica 31 Marzo 2019, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 19:11

«Purtroppo dobbiamo guardare a quelle sedie che quest'anno rimangono vuote, mi dispiace non volevo emozionarmi ma queste sono sempre cose che mi fanno male. Quest'anno non abbiamo con noi una persona che ci ha accompagnato per tanti anni, con cui abbiamo condiviso un bellissimo tratto della nostra strada: sto parlando di Sandro Mayer, il nostro mitico commentatore a bordocampo». Milly Carlucci e il commovente addio in lacrime in apertura della prima puntata di Ballando con le Stelle. La dedica è doppia: a Sandro Mayer e Bibi Ballandi, entrambi scomparsi lo scorso anno.«Vorrei dedicare un saluto affettuoso alla sua famiglia, a sua moglie Daniela, a sua figlia Isabella - prosegue col cuore in gola Milly Carlucci - Voglio dire che, un po' come si fa con i grandi calciatori, noi ritiriamo la maglietta, idealmente ritiriamo il microfono. Quest'anno non avremo questo ruolo a bordocampo, scusatemi certe cose ti colpiscono nei momenti in cui non dovrebbero».Infine il saluto rotto dalle lacrime a Bibi Ballandi: «L'altro ricordo che devo fare è per la persona che è stato il nostro papà, il papà di questo programma, che l'anno scorso ci ha lasciato: Bibi Ballandi, un bacio affettuoso alla signora Lella».