Barbara D'Urso, su Instagram la foto che conquista i fan. «Sei più bella acqua e sapone»

Barbara D'Urso ha fatto impazzire i fan con una foto pubblicata su Instagram che la ritrae senza trucco. La foto della conduttrice Mediaset è stata scattata a Dubai, dove Barbara è volata per festeggiare il Capodanno. La D'Urso ha postato un selfie scattato in riva al mare e nella foto la conduttrice appare totalmente struccata. I commenti non si sono fatti attendere. «Sei molto più bella senza trucco e filtri, al naturale», scrive un follower. E ancora: «Sei più bella senza trucco». Neanche a dirlo, lo scatto in poche ore ha fatto il giro del web. Boom di like.

Barbara D'Urso è lo pseudonimo di Maria Carmela D'Urso (Napoli, 7 maggio 1957). Star della tv italiana, ha debuttato alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (futura Canale 5) e alla controversa trasmissione di Rai 2 Stryx. Nel decennio successivo ha avviato anche la carriera d'attrice, partecipando a diversi film per il piccolo e grande schermo, proseguendo parallelamente la sua attività in televisione. Nel corso degli anni novanta è stata iscritta per un breve periodo all'albo dei giornalisti e ha lavorato per alcuni settimanali e mensili. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto diverse edizioni del Grande Fratello e altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. È anche un'autrice di libri: ha scritto otto volumi, sette pubblicati dalla Arnoldo Mondadori Editore e uno dalla Rai Eri.



